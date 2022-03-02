Біля київської телевежі, в яку було влучання, курсує транспорт і лагодять комунікації

Біля київської телевежі, в яку було влучання, курсує транспорт і лагодять комунікації

Вежа встояла, вона дещо обгоріла.

На вулиці Ільєнка, біля самої телевежі, яку вчора бомбили російські війська, рух не перекритий, численні уламки. Вже лагодять електромережу.

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Про це йдеться в ТСН.

У прилеглих будинках люди прибирають територію. В сусідньому приміщенні, де розташований спорткомплекс , досі є задимлення.

Вежа встояла, вона дещо обгоріла. Підійти туди ближче немає можливості.