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Біля київської телевежі, в яку було влучання, курсує транспорт і лагодять комунікації

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Біля київської телевежі, в яку було влучання, курсує транспорт і лагодять комунікації

Вежа встояла, вона дещо обгоріла.

На вулиці Ільєнка, біля самої телевежі, яку вчора бомбили російські війська, рух не перекритий, численні уламки. Вже лагодять електромережу.

Про це йдеться в ТСН.

У прилеглих будинках люди прибирають територію. В сусідньому приміщенні, де розташований спорткомплекс , досі є задимлення.

Вежа встояла, вона дещо обгоріла. Підійти туди ближче немає можливості.

Столична телевишка, в яку напередодні поцілили окупанти, вистояла

Столична телевишка, в яку напередодні поцілили окупанти, вистояла

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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