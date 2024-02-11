Біля Кліщіївки окупанти вбили українських військовополонених: аналітики кажуть, що це непоодинокі випадки

Цей злочин зафіксували на відео, і воно з'явилося в Мережі 9 лютого.

Поблизу села Кліщіївка Бахмутського району на Донеччині російські військові вбили двох беззбройних українських військовополонених.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що це не поодинокі випадки на різних ділянках фронту.

Опубліковані 9 лютого кадри з російських безпілотників показали розстріли російськими військами українських військовополонених біля Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

На кадрах видно, як російський військовий страчує неозброєного українського полоненого, який здається з піднятими руками та вбиває другого українського полоненого, кинувши гранату в бліндаж.

Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування та кримінальне провадження.

"Напад на солдатів, зокрема на тих, хто чітко висловив намір здатися, є порушенням статті 41 Женевської конвенції про захист жертв міжнародних збройних конфліктів. Подібні попередні кадри показали, як російські сили страчують українських військовополонених поблизу Роботиного на заході Запорізької області та біля Степового на Авдіївському напрямку в грудні 2023 року. Південне угруповання військ Російської Федерації несе відповідальність за Бахмутський та Авдіївський напрямки, а окреме російське угруповання військ без назви несе відповідальність за західну частину Запорізьку область, що свідчить про те, що практика розстрілів українських військовополонених не обмежується одним сектором фронту чи зоною фронту", - зазначили аналітики.

Нагадаємо, 9 лютого 2024 року у медіа було поширено відео розстрілу українських захисників представниками ЗС РФ під час захоплення українських позицій поблизу с. Кліщіївки Бахмутського району

Це не перший випадок страти російськими солдатами полонених українських воїнів.

На початку березня 2023 року мережу інтернет облетіли кадри, як окупанти розстріляли військовополоненого бійця ЗСУ після вимовлених ним слів "Слава Україні". Згодом стало відомо, що загиблий – Олександр Мацієвський 1980 року народження – воїн 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області. Президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України посмертно.

Окрім того, у районі селища Степове Донецької області війська агресора зайшли на позиції 45-го окремого стрілецького батальйона та в ході зачистки наткнулися на бліндаж із нашими бійцями. Двом українцям довелося здаватися в полон через нестачу боєкомплекту. Однак, коли вийшов другий захисник, росіяни розстріляли обох.

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