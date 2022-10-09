Біля кордону стоять 6 батальйонів: розвідка повідомила про бажання Путіна втягнути Білорусь у війну

Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною. Біля кордону України зосереджено 6 батальйонів ворожих військ.

Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив цього тижня у програмі військового телебачення України “Під прицілом”, передає Головне управління розвідки.

"Ми бачимо заходи, які проводяться РФ для того, щоб змусити керівництво Білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі Путіна й Лукашенка, де обговорюється це питання і Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення", - сказав він.

За даними воєнної розвідки України, біля кордону України зосереджено 6 батальйонів. Це і механізовані батальйони, і батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій, сказав Скібіцький.

"Наскільки довго буде така ситуація, це буде залежати від того, як будуть розвиватися події на фронті і взагалі, як будуть розвиватися події у війні Росії проти нашої держави”, – зазначив представник воєнної розвідки України.

Роль Білорусі у війні проти України

Білорусь бере участь у війні проти України від 24 лютого. Саме з території цієї держави Росія запускала по Україні ракети. Також із Білорусі на Київ пішли в наступ російські війська.

На думку експерта Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич, президент Росії Володимир Путін тримає напруження біля кордону України з Білоруссю, щоб відтягувати з фронту резерви ЗСУ . Проте ознак підготовки повторного наступу РФ з території Білорусі наразі немає.

. Проте ознак підготовки повторного наступу РФ з території Білорусі наразі немає. Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що Україна реагуватиме на потенційний наступ з Білорусі та підготує адекватну відповідь.

У суботу, 8 жовтня, МЗС Білорусі викликало українського посла та звинуватило Україну у нібито підготовці удару по її території та вручила ноту протесту. В українському МЗС вважають це можливою частиною російського плану провокації.

Читатйте також: