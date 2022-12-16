Біля кордону з Білоруссю ЗСУ проходять перевірку бойової готовності: що відомо

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність українських підрозділів, які боронять Волинський напрямок, до відбиття нападу повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп.

Під час перевірки українські підрозділи відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту противника в район об’єкта критичної інфраструктури, нанесення вогневого ураження силами мінометної батареї, взяття противника в кільце та повне його знищення всіма наявними засобами.

Про це повідомляє пресслужба Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

За словами Наєва, наразі ситуація у Північній операційній зоні стабільна та контрольована. Державний кордон України "пильно охороняється та підготовлений до ведення оборонних дій".

"Протягом певного періоду посилено бойову службу, ведення розвідки, зокрема здійснене її націлення на здобуття критичної важливої інформації, що необхідна для прийняття відповідних рішень у випадку збільшення військової загрози з боку республіки білорусь", – заявив Наєв.

Фото: Facebook / Командування об'єднаних сил ЗС України

За його словами, сьогодні співвідношення сил і засобів українських військ у порівнянні з ворожими силами гарантує дозволяє українцям виконувати "повний спектр бойових завдань".

"Станом на сьогодні підрозділи, які виконують завдання у Північній операційній зоні на державному кордоні, готові до протидії противнику", – наголосив генерал-лейтенант.

Фото: Facebook / Командування об'єднаних сил ЗС України

Слід зазначити, що українські захисники наразі відпрацьовують дії наступального характеру: підняття за тривогою, швидке переміщення у визначені райони, а також форсування водних перешкод.

Нагадаємо, 12 грудня з'явилася інформація, що російські військові в Білорусі перетягують свою техніку ближче до кордону з Україною.

Наступного дня, 13 грудня, в Білорусі за дорученням самопроголошеного президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка розпочалася раптова перевірка бойової готовності Збройних сил країни. Окрім цього, режим Лукашенка розпочав викликати медиків до військкоматів і вручати їм повістки.

Згодом стало відомо, що білоруських військових, які брали участь у раптовій "перевірці бойової готовності", перекидають від українського кордону назад до місць постійної дислокації.

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