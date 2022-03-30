Біля кордону з Україною в Білорусі зафіксували рух російських "Точок-У" та іншої техніки з літерою "V"

Біля кордону з Україною в Білорусі зафіксували рух російських "Точок-У" та іншої техніки з літерою "V"

Зокрема, до центру радіаційної медицини та екології людини прибули медичні автобуси з пасажирами. До цього центру регулярно привозять російських військових.

За даними білоруського журналіста, засновника проєкту MotolkoHelp Антона Мотолька, 30 березня територією Білорусі неподалік від кордону з Україною продовжують рухатися колони російської військової техніки з позначками "V".

Про це Мотолько повідомив у Мережі.

За даними журналіста, вранці колона військових автобусів ПАЗ збройних сил Росії з позначкою "V" прямувалатрасою М10 з Річиці в напрямку Калинковичів, що у Гомельській області Білорусі.

Були помічені і кілька колон російських військових "КамАЗів" з позначкою "V". З них шестеро машин звернули з траси R31 у бік Калинковичів, ще шість прямували з Калинковичів у напрямку Річиці трасою М10.

Також зафіксовано, що колона російської військової техніки з позначками "V" прямувала з Річиці в бік Гомеля трасою М10. До колони входили щонайменше вісім одиниць "Точка-У", кілька БТР-82а, близько дев’ятивантажівок "КамАЗ" (деякі з них перевозили ракети "Точка-У"), автомобіль зв’язку та кран.

7:50

A column of Russian equipment with “V” marks was moving from Rechitsa towards Gomel along the M10 highway.

There were at least 8 Tochka-U, several BTR-82a, about 9 KamAZ trucks, some of which are carrying Tochka-U missiles, communication vehicle and a crane. pic.twitter.com/UFF0cmrgv5 — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022

Водночас російська колона у складі близько 50 вантажівок "КамАЗ", бензовозів та "Уралів" з позначкою "V" прямувала трасою М1, а потім звернула на трасу М4 у бік Мінська.

09:10

A large column of about 50 KamAZ trucks, fuel trucks and Ural trucks of the Russian Armed Forces with “V” marks was moving along the M1 highway, then turned onto the M4 highway towards Minsk. pic.twitter.com/QPRfHnyzzx — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022

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Також російська колона з понад 10 одиниць техніки з позначками "V" прямувала трасою Р-148 від Єльська в бік Лельчиць. До колони входили вантажівки "КамАЗ" з ємностями для води та вантажівки "Урал". На багатьох машинах були встановлені соснові гілки.

Колона російської військової техніки з позначками "V", прапорами Росії та ВДВ рухалася з траси М8 на трасу М10 у напрямку Річиці. До колони входили бронеавтомобілі "Тигр", нові та старі вантажівки "КамАЗ" "Урал", бензовози, медичні автомобілі.

09:30

A column of Russian military equipment with “V” marks and flags of Russia and Airborne forces was moving from the M8 highway to the M10 highway towards Rechitsa.

The column includes Tigr armored vehicles, KamAZ and Ural trucks (old and new), fuel trucks and medical vehicles pic.twitter.com/mNJx4qsjWM — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022

Водночас у Новобілицькому районі Гомеля була зафіксована російська колона БМД-4М, БТР-МД і БТР-Д з позначками "V" і прапорами ВДВ РФ.

This morning, a column of BMD-4M, BTR-MD, and BTR-D of the Russian Armed Forces with “V” marks and flags of Russian Airborne forces was seen in the Navabelitski district of Gomel.

1/2 pic.twitter.com/VXoiZJnbam — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022

Близько обіду 30 березня велику колону з понад 12 вантажівок "Урал" без розпізнавальних знаків помітили на трасі М10. Колона з російськими номерами прямувала в бік Річиці.

12:55

A large column of more than 12 Ural trucks without identification marks was moving along the M10 highway towards Rechitsa. The vehicles had Russian license plates. pic.twitter.com/c0EUmPGTKB — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022

Ще одна колона російських військ прямувала з Бобруйська в бік Мінська трасою М5. До колони входили 14 "КамАЗів" та бензовоз із позначками "V".

13:00

A column of the Russian Armed Forces was moving from Babruisk towards Minsk along the M5 highway. There were 14 KamAZ trucks and a fuel truck with “V” marks. pic.twitter.com/mQ6BXo1Wz1 — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022

Водночас до Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини прибулиблизько семи медичних автобусів ПАЗ із людьми всередині. За даними Мотолька, до цього центру регулярно привозять російських військових.

Нагадаємо, 29 березня після перемовин представників України та Росії у Стамбулі російська сторона заявила, що окупанти скоротять військову активність на київському та чернігівському напрямах.

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