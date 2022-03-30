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Біля кордону з Україною в Білорусі зафіксували рух російських "Точок-У" та іншої техніки з літерою "V"

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Біля кордону з Україною в Білорусі зафіксували рух російських "Точок-У" та іншої техніки з літерою "V"

Ілюстративне фото / Getty Images

Зокрема, до центру радіаційної медицини та екології людини прибули медичні автобуси з пасажирами. До цього центру регулярно привозять російських військових.

За даними білоруського журналіста, засновника проєкту MotolkoHelp Антона Мотолька, 30 березня територією Білорусі неподалік від кордону з Україною продовжують рухатися колони російської військової техніки з позначками "V".

Про це Мотолько повідомив у Мережі.

За даними журналіста, вранці колона військових автобусів ПАЗ збройних сил Росії з позначкою "V" прямувалатрасою М10 з Річиці в напрямку Калинковичів, що у Гомельській області Білорусі.

Були помічені і кілька колон російських військових "КамАЗів" з позначкою "V". З них шестеро машин звернули з траси R31 у бік Калинковичів, ще шість прямували з Калинковичів у напрямку Річиці трасою М10.  

Також зафіксовано, що колона російської військової техніки з позначками "V" прямувала з Річиці в бік Гомеля трасою М10. До колони входили щонайменше вісім одиниць "Точка-У", кілька БТР-82а, близько дев’ятивантажівок "КамАЗ" (деякі з них перевозили ракети "Точка-У"), автомобіль зв’язку та кран.

Водночас російська колона у складі близько 50 вантажівок "КамАЗ", бензовозів та "Уралів" з позначкою "V" прямувала трасою М1, а потім звернула на трасу М4 у бік Мінська.

Також російська колона з понад 10 одиниць техніки з позначками "V" прямувала трасою Р-148 від Єльська в бік Лельчиць. До колони входили вантажівки "КамАЗ" з ємностями для води та вантажівки "Урал". На багатьох машинах були встановлені соснові гілки.

Колона російської військової техніки з позначками "V", прапорами Росії та ВДВ рухалася з траси М8 на трасу М10 у напрямку Річиці. До колони входили бронеавтомобілі "Тигр", нові та старі вантажівки "КамАЗ"  "Урал", бензовози, медичні автомобілі.

Водночас у Новобілицькому районі Гомеля була зафіксована російська колона БМД-4М, БТР-МД і БТР-Д з позначками "V" і прапорами ВДВ РФ.

Близько обіду 30 березня велику колону з понад 12 вантажівок "Урал" без розпізнавальних знаків помітили на трасі М10. Колона з російськими номерами прямувала в бік Річиці.  

Ще одна колона російських військ прямувала з Бобруйська в бік Мінська трасою М5. До колони входили 14 "КамАЗів" та бензовоз із позначками "V".

Водночас до Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини прибулиблизько семи медичних автобусів ПАЗ із людьми всередині. За даними Мотолька, до цього центру регулярно привозять російських військових.

Нагадаємо, 29 березня після перемовин представників України та Росії у Стамбулі російська сторона заявила, що окупанти скоротять військову активність на київському та чернігівському напрямах.

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