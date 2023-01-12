Біля Кремінної росіяни готуються до провокацій: що затівають окупанти

Росіяни не можуть перемогти на полі бою і вдаються до різних хитрощів.

Російські окупанти у Луганській області одягаються у форму ЗСУ, щоб ввести в оману українських військових.

ро це повідомив Центр національного спротиву.

Використання українського пікселя штурмовими загонами військ РФ зафіксоване на напрямку Кремінної.

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Також у ЦНС попередили, що росіяни можуть планувати операції під “чужим прапором” для дискредитація ЗСУ.

"Можливі показові акти насильства серед цивільного населення. Для відрізняння своїх підрозділів від наших росіяни використовують червоні, білі або сині стрічки на ногах", - йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву закликає зберігати пильність та звертати увагу на такі деталі.

Як повідомлялося, лікарні Луганщини на територіях, які захопили росіяни, переповнені окупантами. Крім того, російських військових, у яких добіг кінця термін служби, не пропускають на кордоні до країни-агресорки.

Раніше стало відомо, що російські окупанти захопили пологовий будинок в Антрациті Луганської області, щоб влаштувати там "військовий шпиталь" для поранених загарбників.

Нагадаємо, 11 січня у ЦНС попередили, що військові РФ мають намір здійснити обстріл однієї з лікарень на окупованій Луганщині для того, щоб звинуватити у цьому ЗСУ. За інформацією підпілля, росіяни планують вдарити по відділенню з цивільними.

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