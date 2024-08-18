Біля Криму помітили російський корабель "Іван Хурс", який раніше уразили Сили оборони

Розвідувальне судно росіян "Іван Хурс" знову з'явилося біля берегів Криму після влучання українських військових.

Біля берегів Криму помітили російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", який уразили українські захисники.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Російський корабель-розвідник помітили у Севастополі. Фото зробили місцеві.

Російський корабель-розвідник "Іван Хурс" / Фото: Telegram / Крымский ветер

Відомо, що "Іван Хурс" - російський середній розвідувальний корабель ближньої, дальньої морської та океанської зони. Перший серійний і один з двох кораблів проєкту 18280.

Корабель увійшов до складу Чорноморського флоту РФ у червні 2018 року. Його назвали на честь начальника розвідувального управління Головного штабу ВМФ СРСР у 1979-1987 роках - віцеадмірала Івана Хурса.

Корабель забезпечує зв'язок та управління флотом, може проводити радіорозвідку та радіоелектронну боротьбу.

Слід зазначити, що 24 березня 2024 року Сили оборони уразили російський корабель "Іван Хурс" в окупованому Севастополі. Вочевидь, одного попередження росіяни не зрозуміли.

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