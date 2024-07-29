Біля Маріуполя росіяни зміцнюють фортифікації: до чого вони готуються

РФ може готуватись або до наступу, або до оборони.
Російські війська будують оборонні укріплення поблизу Маріуполя, зокрема окопи та бліндажі, і створюють систему ходів між ними. Це роблять недалеко від селища Гранітне, яке є важливим логістичним центром для них.
Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Чому там? По-перше, селище Гранітне. По-друге, це перехрестя. Це і напрямок на Волноваху, звідти на Вугледар. Також якщо не виїжджати на трасу, а рухатися прямо, можна потрапити до лінії фронту на кордоні Донецької та Запорізької областей",– розповів Андрющенко.
За його словами, на цій ділянці росіяни поступово зосереджують резерви для двох можливих сценаріїв: або наступу з півдня в напрямку Вугледара, або оборони в разі наступу Сил оборони України.
Нагадаємо, журналіст та політичний аналітик Віталій Портников розповідав, що Ми можемо зараз укласти мир із Росією, якщо вона капітулює.
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