Біля Маріуполя вражено два об'єкти окупантів: яких втрат зазнав ворог - Андрющенко

У суботу, 22 червня, пролунали вибухи в районі аеропорту тимчасово окупованого Маріуполя та на одному із полігонів окупантів поблизу міста.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, внаслідок удару Сил оборони України зафіксовано два влучання по військовій базі окупантів та засобах ППО в аеропорту Маріуполя.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Попередньо - пошкоджено до 5 одиниць техніки. Інформація щодо знищення живої сили ворога та та цілісності системи ППО уточнюється.

Також, як повідомив Андрющенко, влучання було по полігоні на північному-заході - в напрямку села Старий Крим.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Якими були наслідки цього удару, наразі з’ясовують.

Офіційної інформації від ЗСУ про удари на Маріупольському напрямку ще не було.

Нагадаємо, на початку червня на північ від окупованого росіянами Маріуполя було чути вибухи. Знешкоджено систему зв’язку окупантів та знеструмлено підстанцію.

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