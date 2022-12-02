Біля Мелітополя окупантів розселяють у квартири з мирними жителями — Федоров

У селищі Мирне, яке розташоване неподалік від окупованого Мелітополя, агресорів планують розмістити у домівки, де живуть мирні жителі.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він заявив, що велика частина окупантів вже розмістилась у домівках мирного населення біля Мелітополя після втечі з Херсона.

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"Це така безпрецендентна територіальна громада біля міста Мелітополя, де майже єдиний голова територіальної громади став колаборантом", - сказав Федоров.

Він нагадав, що зрадник сам водив окупантів по будинках у селищі та намагався їх влаштувати до місцевого населення.

Федоров додав, що колаборант вирішив заселяти окупантів у трикімнатні квартири, одну з яких власників забовʼязали відати під потреби агресорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти відводять окремі підрозділи із Запорізької області та готують до евакуації персонал "адміністрацій" населених пунктів регіону.

Крім того, ми раніше інформували, що в Мелітополі колаборанти та самі російські війська шукають партизанів, оголосивши за них винагороду в розмірі 500 тис. руб.

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