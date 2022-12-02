Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Біля Мелітополя окупантів розселяють у квартири з мирними жителями — Федоров

Дата публікації
Перегляди
228
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Біля Мелітополя окупантів розселяють у квартири з мирними жителями — Федоров

Фото: Associated Press

Окупантів особисто розселяє місцевий голова територіальної громади, який зрадив Україну

У селищі Мирне, яке розташоване неподалік від окупованого Мелітополя, агресорів планують розмістити у домівки, де живуть мирні жителі.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він заявив, що велика частина окупантів вже розмістилась у домівках мирного населення біля Мелітополя після втечі з Херсона.

"Це така безпрецендентна територіальна громада біля міста Мелітополя, де майже єдиний голова територіальної громади став колаборантом", - сказав Федоров.

Він нагадав, що зрадник сам водив окупантів по будинках у селищі та намагався їх влаштувати до місцевого населення.

Федоров додав, що колаборант вирішив заселяти окупантів у трикімнатні квартири, одну з яких власників забовʼязали відати під потреби агресорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти відводять окремі підрозділи із Запорізької області та готують до евакуації персонал "адміністрацій" населених пунктів регіону.

Крім того, ми раніше інформували, що в Мелітополі колаборанти та самі російські війська шукають партизанів, оголосивши за них винагороду в розмірі 500 тис. руб.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
228
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація