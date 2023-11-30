Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Біля Москви згоріли два важливі об'єкти російської залізниці: в ГУР показали відео

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
Дата публікації
Перегляди
2636
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Біля Москви згоріли два важливі об'єкти російської залізниці: в ГУР показали відео

Колія / Фото: Unsplash

У Росії горять залізничні релейні шафи. Нині знищено кілька з них поблизу Москви.

На території держави-агресорки Росії частішають збої в роботі залізниці.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Серйозні ускладнення логістики через затримку поїздів на території в рф спричинені виведенням з ладу залізничних релейних шаф", - йдеться у повідомленні ГУР.

Так, в останні дні листопада 2023 року на важливих ділянках російської залізниці у Московській області згоріли два об’єкти:

  • релейна шафа поблизу населеного пункту Лазєнкі Новопєрєдєлкінского району;
  • релейна шафа поблизу населеного пункту Артєм’єво міського округу Домодєдово. 

"Внаслідок спеціального заходу, реалізованого спільно з рухом опору, рух поїздів на вказаних ділянках було паралізовано. Вогонь, хаос і параліч на російській залізниці ― ще один наслідок російської злочинної війни проти України", - додали в ГУР.

На важливих ділянках російської залізниці біля Москви згоріли два об'єкти

На важливих ділянках російської залізниці біля Москви згоріли два об'єкти

Нагадаємо, у ніч проти 30 листопада на Байкало-Амурській магістралі в РФ, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова в Бурятії прогримів вибух. Це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм, який ворог використовує для військових поставок.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2636
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація