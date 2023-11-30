Біля Москви згоріли два важливі об'єкти російської залізниці: в ГУР показали відео

У Росії горять залізничні релейні шафи. Нині знищено кілька з них поблизу Москви.

На території держави-агресорки Росії частішають збої в роботі залізниці.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Серйозні ускладнення логістики через затримку поїздів на території в рф спричинені виведенням з ладу залізничних релейних шаф", - йдеться у повідомленні ГУР.

Так, в останні дні листопада 2023 року на важливих ділянках російської залізниці у Московській області згоріли два об’єкти:

релейна шафа поблизу населеного пункту Лазєнкі Новопєрєдєлкінского району;

релейна шафа поблизу населеного пункту Артєм’єво міського округу Домодєдово.

"Внаслідок спеціального заходу, реалізованого спільно з рухом опору, рух поїздів на вказаних ділянках було паралізовано. Вогонь, хаос і параліч на російській залізниці ― ще один наслідок російської злочинної війни проти України", - додали в ГУР.

На важливих ділянках російської залізниці біля Москви згоріли два об'єкти

Нагадаємо, у ніч проти 30 листопада на Байкало-Амурській магістралі в РФ, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова в Бурятії прогримів вибух. Це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм, який ворог використовує для військових поставок.

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