"Біля нас мінус один": бійці "Азову" показали звільнені позиції біля Тернів (відео 18+)

Військові 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" показали кадри з екшн-камери бійця, які зафіксували ліквідацію окупанта на підступах до нещодавно звільнених українськими захисниками позицій поблизу Тернів на Донеччині.

Відео бригада "Азов" опублікувала у своєму Telegram-каналі.

"Російські військові штурмують втрачені окопи, діючи хаотично і без будь-якого плану. З початку року противник безперервно атакував позиції Сил оборони поблизу Тернів. Ситуація на напрямку була загрозливою: окупанти не шкодували ні особового складу, ні техніки, щоб захопити селище", – йдеться у дописі під відео.

Також зазначається, що спільними силами 12-ї бригади спецпризначення "Азов", 95-ї ОДШБр та суміжних підрозділів вдалося відкинути ворога від Тернів та Ямполівки та закріпились на звільнених позиціях.

"Частини окупантів зазнали важких втрат. Техніка знищувалась десятками, особовий склад — сотнями", – розповіли в "Азові".

Увага! Відео 18+ (присутня ненормативна лексика!)

Бійці "Азову" показали ліквідацію окупанта поблизу нещодавно відбитих позицій

Нагадаємо, ЗСУ показали роботу українського FPV-дрона проти ворожого "Мавіка". Російський дрон "зламав зуби", зіткнувшись із нашою "пташкою".

Читайте також: