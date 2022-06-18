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Біля Одеси невідомі запустили салют під час повітряної тривоги: в ОВА пообіцяли швидко знайти "жартівників" (відео)

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Біля Одеси невідомі запустили салют під час повітряної тривоги: в ОВА пообіцяли швидко знайти "жартівників" (відео)

Фото ілюстративне / Фото: pixabay.com

Під час повітряної тривоги біля Одеси, в Крижанівці, 18 червня невідомі запустили салют та неабияк налякали місцевих.

В Одеській ОВА пообіцяли швидко знайти та покарати "жартівників" за порушення.

Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Готуйтеся, до вас вже виїхали. Попереджали, попереджаємо, будьте напоготові. Таких порушників будуть жорстоко карати згідно з чинним законодавством. Чекайте гостей, а поліції щира подяка", - пригрозив Братчук "жартівникам".

Відео інциденту з'явилося у Мережі. 

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, у Києві заборонили заходи із використанням піротехнічних виробів, гучні співи, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури та використання інших гучномовних установок. 

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