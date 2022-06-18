Біля Одеси невідомі запустили салют під час повітряної тривоги: в ОВА пообіцяли швидко знайти "жартівників" (відео)

Біля Одеси невідомі запустили салют під час повітряної тривоги: в ОВА пообіцяли швидко знайти "жартівників" (відео)

Під час повітряної тривоги біля Одеси, в Крижанівці, 18 червня невідомі запустили салют та неабияк налякали місцевих.

В Одеській ОВА пообіцяли швидко знайти та покарати "жартівників" за порушення.

Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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"Готуйтеся, до вас вже виїхали. Попереджали, попереджаємо, будьте напоготові. Таких порушників будуть жорстоко карати згідно з чинним законодавством. Чекайте гостей, а поліції щира подяка", - пригрозив Братчук "жартівникам".

Відео інциденту з'явилося у Мережі.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.





Нагадаємо, у Києві заборонили заходи із використанням піротехнічних виробів, гучні співи, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури та використання інших гучномовних установок.

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