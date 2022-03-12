Біля Одеси понад пів тисячі російських морпіхів не захотіли воювати проти України та влаштували бунт

Біля Одеси понад пів тисячі російських морпіхів не захотіли воювати проти України та влаштували бунт

Російські морпіхи збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається.

Російські військові дедалі частіше відмовляються брати участь у воєнних діях проти України. Днями російські морпіхи зірвали наступ на Одесу, влаштувавши бунт через небажання воювати.

Про це повідомляє СБУ.

У відомстві зазначають, що під Одесою 600 російських морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається. Про це розповів черговий російський полонений на допиті СБУ.

Також в Службі безпеки України додали, що російська армія на 17-й день війни є деморалізована і пригнічена. Окупанти не мають бажання воювати.

Нагадаємо, черговий полонений окупант на допиті розповів, що серед російських військових починають виникати бунти. Натомість Путін починає вдаватися до сталінських репресів — військових, які відмовляються воювати проти України просто вбивають.

ТСН.ua

Читайте також: