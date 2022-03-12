Біля Одеси понад пів тисячі російських морпіхів не захотіли воювати проти України та влаштували бунт

Російські морпіхи збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається.
Російські військові дедалі частіше відмовляються брати участь у воєнних діях проти України. Днями російські морпіхи зірвали наступ на Одесу, влаштувавши бунт через небажання воювати.
Про це повідомляє СБУ.
У відомстві зазначають, що під Одесою 600 російських морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається. Про це розповів черговий російський полонений на допиті СБУ.
Також в Службі безпеки України додали, що російська армія на 17-й день війни є деморалізована і пригнічена. Окупанти не мають бажання воювати.
Нагадаємо, черговий полонений окупант на допиті розповів, що серед російських військових починають виникати бунти. Натомість Путін починає вдаватися до сталінських репресів — військових, які відмовляються воювати проти України просто вбивають.
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