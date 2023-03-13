Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Біля окупованого Маріуполя лунають вибухи та видно чорний дим: детонують боєприпаси (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
684
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Біля окупованого Маріуполя лунають вибухи та видно чорний дим: детонують боєприпаси (фото)

Фото: "Маріуполь. Спротив"

До російського складу озброєння ймовірно навідалась "бавовна".

У селищі Старий Крим біля Маріуполя у понеділок, 13 березня, пролунали вибухи. Місцеві повідомляють про звуки детонації. 

Про це пише "Маріуполь. Спротив". 

За даними місцевих жителів, біля селища Старий Крим, що входить до Маріупольської міської громади Донецької області пролунали вибухи. Після цього над селищем піднявся чорний дим. 

Фото:
Фото: "Маріуполь. Спротив"

"Напрям Старий Крим - бавовна з детонацією. Вибух за вибухом. Казали ж - літаки вірна ознака бавовни", - йдеться у повідомленні. 

Фото:
Фото: "Маріуполь. Спротив"

Нагадаємо, над тимчасово окупованим Маріуполем у понеділок зранку, 13 березня, активізувалася авіація російських окупантів, літаки прямували у бік Запоріжжя.

Також у Маріуполі пролунали кілька вибухів 11 березня, внаслідок яких зафіксована "бавовна" в окупантів, а також пожежа у приватному будинку внаслідок роботи ворожої ППО.

Читайте також:

"Азовсталь: нові сенси" – у Києві відкрилась щемлива виставка присвячена маріупольським захисникам

"Азовсталь: нові сенси" – у Києві відкрилась щемлива виставка присвячена маріупольським захисникам

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
684
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація