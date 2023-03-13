Біля окупованого Маріуполя лунають вибухи та видно чорний дим: детонують боєприпаси (фото)

У селищі Старий Крим біля Маріуполя у понеділок, 13 березня, пролунали вибухи. Місцеві повідомляють про звуки детонації.

Про це пише "Маріуполь. Спротив".

За даними місцевих жителів, біля селища Старий Крим, що входить до Маріупольської міської громади Донецької області пролунали вибухи. Після цього над селищем піднявся чорний дим.

Фото: "Маріуполь. Спротив"

"Напрям Старий Крим - бавовна з детонацією. Вибух за вибухом. Казали ж - літаки вірна ознака бавовни", - йдеться у повідомленні.

Фото: "Маріуполь. Спротив"

Нагадаємо, над тимчасово окупованим Маріуполем у понеділок зранку, 13 березня, активізувалася авіація російських окупантів, літаки прямували у бік Запоріжжя.

Також у Маріуполі пролунали кілька вибухів 11 березня, внаслідок яких зафіксована "бавовна" в окупантів, а також пожежа у приватному будинку внаслідок роботи ворожої ППО.

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