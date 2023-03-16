Біля окупованого Маріуполя пролунали гучні вибухи: у небо піднімається чорний дим (фото, відео)

Вибух був настільки сильним, що його чули в Маріуполі.
В окупованому селі Малоянисоль Маріупольського району Донецької області в четвер, 16 березня, спалахнула масштабна пожежа. Ймовірно горить російський склад з боєприпасами.
Про це повідомляє "Маріуполь. Спротив".
За даними місцевих активістів, пожежа спалахнула сьогодні. Після вибухів у небі піднімається чорний дим та чути звуки детонації. Люди стверджують, що вибух був настільки потужний, що його чули навіть в окупованому Маріуполі.
Також після цього активізувалась авіація російських окупантів.
Наразі офіційної інформації про інцидент немає.
Нагадаємо, у селищі Старий Крим біля Маріуполя 13 березня пролунали вибухи. Місцеві повідомляють про звуки детонації.
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