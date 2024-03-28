Біля окупованого Севастополя у море упав збитий російський літак: як це сталося (відео)

У четвер, 28 березня, поблизу тимчасово окупованого Севастополя у море упав збитий російський винищувач Су-27.

Відео падіння літака, що горить, опублікували у соцмережах.

На кадрах можна помітити парашутиста — ймовірно, пілот устиг катапультуватися.

За неперевіреною інформацією, знищити власний літак могла російська система ППО.

“С-400 - найкраща система ППО. Це вже не перша ціль на її рахунку”, - іронічно пишуть в коментарях до опублікованого відео.

Біля окупованого Севастополя у море упав збитий російський літак

Нагадаємо, 23 березня Сили оборони України здійснили ракетну атаку на головний центр зв’язку Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі. Удару було завдано, ймовірно, ракетами Storm Shadow.

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