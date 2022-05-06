Російський фрегат "Адмірал Макаров", який горить біля острова Зміїний: озброєння та характеристики

6 травня 2022 року біля острова Зміїний загорівся один із найновіших фрегатів РФ "Адмірал Макаров". Про озброєння, кількість ракет та основні характеристики корабля читайте в матеріалі ТСН.ua.

Історія фрегата "Адмірал Макаров"

Це - один з трьох аналогів кораблів проєкту 11356Р "Буревісник". Наразі фрегат "Адмірал Макаров" один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Назвали його на честь віцеадмірала Російського імператорського флоту Степана Макарова. До сьогоднішнього дня його постійним місцем дислокації був окупований Севастопіль.

Перший затоплений під час російсько-української війни крейсер "Москва" був побудований в Миколаєві ще за радянських часів. А ось фрегат "Адмірал Макаров" створили лише 2012 року в Калінінграді на суднобудівному заводі "Янтар". На воду ж його спустили 2015 року, кілька разів випробовували. У липні 2017 року в День військово-морського флоту РФ фрегат взяв участь у параді, а вже в грудні того ж року його офіційно ввели в стрій.

В Чорноморському флоті Російської Федерації було лише три кораблі проєкту 11356Р "Буревісник", а ще кілька Росія будує для флоту Індії. В НАТО ці кораблі називають Krivak V і вносять до переліку російських багатоцільових фрегатів 2-го рангу. Тобто - це один із найкращих кораблів РФ (у Росії існує чотири ранги, починаючи з першого). Фрегати проєкту 11356Р "Буревісник" оснащуються керованими ракетами для ближньої та дальної стрільби в морі чи океані.

Характеристики

Довжина: 124,8 м;

124,8 м; Ширина: 15,2 м;

15,2 м; Водотоннажність: стандартна 3830 т, повна 4035 т;

стандартна 3830 т, повна 4035 т; Двигун: дизель-газотурбінна енергетична установка;

дизель-газотурбінна енергетична установка; Осадка: 4,2 м (найбільший до 7,5 м);

4,2 м (найбільший до 7,5 м); Дальність плавання: за швидкості 14 вузлів до 4850 миль;

за швидкості 14 вузлів до 4850 миль; Швидкість ходу: економічний режим - 14 вузлів, стандартний - 30 вузлів (повна швидкість близько 55,5 км/год);

економічний режим - 14 вузлів, стандартний - 30 вузлів (повна швидкість близько 55,5 км/год); Екіпаж: 180 осіб;

180 осіб; Автономність плавання: 30 діб.

Фрегат "Адмірал Макаров": озброєння

Окрім радіолокаційного та радіоелектронного озброєння (станції радіолокації "Позитив-М1.2" та "Фрегат-М2М", корабельна навігаційна станція радіолокації кругового огляду "Вайгач-У", корабельний комплекс радіоелектронного придушення "Смелый", бойова інформаційно-керівна система "Требование-М" або "Сигма", радіолокаційні системи управління стрільбою артилерії та ракетною зброєю "Вымпел" і "Пума"), фрегат "Адмірал Макаров" вражав кількістю ракет та іншого озброєння:

універсальна корабельна артустановка А190 "Універсал" (100 мм);

крилаті ракети "Калібр";

дві корабельні автоматичні артилерійські установки калібром 30 мм АК-630М;

вісім ракетних комплексів ППО "Ігла-С" або "Верба";

універсальні пускові установки на вісім крилатих ракет "Калібр" (для ураження морських цілей на дистанції 400 км, а сухопутних - до 2000 км) та "Онікс" (надзвукові протикорабельні ракети);

БПЛА "Орлан-10";

вертоліт Ка-27ПЛ або Ка-31 у палубному ангарі;

мінно-торпедне та протичовнове озброєння.

Чи брав участь "Адмірал Макаров" у війні проти України

Ще 2018 року фрегат "Адмірал Макаров" як один із кораблів Оперативного з'єднання ВМФ РФ в Середземному морі почав брати участь у різноманітних "бойових завданнях", особливо під час російської військової кампанії в Сирії.

Після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року фрегат неодноразово обстрілював крилатими ракетами "Калібр" територію України. Зокрема, кораблі, дислоковані в Чорному морі, а разом з ними і фрегат "Адмірал Макаров", несуть постійну загрозу Одеській області.

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