Біля острову Зміїний горить російський військовий фрегат - ЗМІ

Біля острову Зміїний просто зараз горить російський військовий фрегат проєкту 11356Р типу "Буревісник".

Ймовірно, йдеться про корабль "Адмірал Макаров".

Про це повідомляє видання "Думська".

"Вибух з подальшим горінням стався на борту російського фрегата проєкту 11356Р типу "Буревісник", що поблизу острова Зміїний", - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо "Думській", над цим районом акваторії Чорного моря зараз кружляє ворожа авіація, на допомогу кораблю з тимчасово окупованого Криму вийшли рятувальні судна.

Зазначається, що стало причиною позаштатної ситуації в окупантів та який саме корабель "постраждав", наразі невідомо. Офіційного підтвердження про вибух та пожежу на російському судну також немає. Утім, у сьогоднішньому зведенні від Генштабу ЗСУ щодо втрат ворога у графі "кораблі/катери" було обнадійливе +1.

Фрегати проекту 11356Р "Буревісник" - серія російських багатоцільових фрегатів 2-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої, далекої морської та океанської зони для ВМФ Росії та ВМС Індії. У Чорноморського флоту РФ в строю наразі числиться три фрегати такого типу: "Адмірал Григорович", "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров" (сторожовий корабель).

Варто зазначити, що українські військові біля острова Зміїний на світанку 2 травня знищили два російські катери типу "Раптор". 13 квітня протикорабельні ракети "Нептун" підбили флагман ЧФ РФ ракетний крейсер "Москва". Спочатку РФ навіть не хотіла офіційно визнавати таку велику втрату для їхнього флоту. Міноборони РФ давало суперечливі заяви про те, що на борту виникла пожежа, але він ще в стані плавучості. Проте за два дні Кремлю все ж довелося визнати, що "Москва" затонула.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 72-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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