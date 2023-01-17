Біля пам'ятника Лесі Українці в Москві, де виник стихійний меморіал жертвам ракетного обстрілу Дніпра, почали затримувати людей

Силовики продовжують хаотичні затримання перехожих, сподіваючись знайти тих, хто покладає квіти до пам'ятника.

До пам'ятника Лесі Українці в Москві, де виник стихійний меморіал на згадку про жертв ракетного обстрілу Дніпра, приїхала поліція і затримала одного з перехожих, який вигулював собаку. Наразі собаку намагаються прилаштувати людям навколо.

Про це передає "ОВД-Інфо".

Усього затримано вже четверо осіб.

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Кількість машин поліції біля пам'ятника Лесі Українці збільшилася до двох.

Силовики продовжують хаотичні затримання перехожих, сподіваючись знайти тих, хто покладає квіти до пам'ятника на згадку про жертв ракетного обстрілу Дніпра.

Нагадаємо, в Москві невідомі принесли до пам'ятника Лесі Українці на Українському бульварі квіти та дитячу іграшку на згадку про загиблих у Дніпрі. Там була також фотографія того самого зруйнованого житлового будинку.

Зазначимо, у Дніпрі станом на 17 січня ще не ідентифіковані 15 тіл загиблих внаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку.

Так, станом на 13:00 17 січня відомо, що:

врятовано 39 осіб, з них 6 дітей

загинуло 44 особи, з них 5 дітей

травмовано 79 осіб, з них 16 дітей

отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, в лікарнях.

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