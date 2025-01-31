Біля Покровська 50-70 тис. росіян, ворог перекидає нові підрозділи: військовий про бої біля міста

Військове командування військових РФ перекидає підрозділи з Курахового на Покровський напрямок. Ця ділянка фронту на Донеччині є він пріоритетною. Тут зараз сконцентровано приблизно 50-70 тисяч особового складу окупаційних військ.

Про це повідомив політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі "КИЇВ24".

"Деякі підрозділи перекидають з Курахового на Покровський напрямок. Він для нього ключовий. Зараз напрямок головного удару ворога - це південь і південний захід від Покровська. Там є невеличке просування. На півночі та північному сході їм це не вдалося. Два інші напрямки, на які тиснуть окупанти, - це північний схід - розвилка на трасі з Покровська на Бахмут, а також напрямок Мирнограду. Росіяни не мають шансів пройти до цього міста", - наголосив він.

Росіяни відволікають частину ресурсів ЗСУ, штурмуючи позиції у напрямку Мирнограда. Окупаційна армія прагне розтягнути сили ЗСУ. Втім, українські військові тримають оборону, завдають ворогу колосальних втрат.

Окрім того, наголосив Сазонов, протягом останніх днів "ворог починає буксувати" ат просувається за добу на відстань "не більше кілометра".

"Брати в лоб Покровськ (росіянам - Ред.) не має сенсу. Зараз тут сконцентровано приблизно 50-70 тисяч особового складу ворога. Коли він штурмував Авдіївку, там було 110-120 тисяч", - додав Сазонов.

Як повідомлялося, армія РФ наблизилася до важливої траси на Донеччині - Покровськ-Павлоград. Від населеного пункту Очеретине на Донеччині залишилося менше одного кілометра, щоб перерізати сполучення цією дорогою.

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