Біля Покровська ЗСУ зірвали наступ росіян із бронетехнікою

Російська окупаційна армія веде наступальні дії на Покровському напрямку. Втім, українські Збройні сили зірвали наступ РФ із бронетехнікою.

Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Війська РФ у напрямку Котлярівки застосували для атаки українських військових 11 одиниць бронетехніки. Загарбники намагалися реалізувати завдання щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також щодо переміщення та інфільтрації у бойові порядки ЗСУ.

"Ворожу колону бронетехніки виявлено було завчасно, завдано вогневого ураження. Противник зазнав втрат, поставленої мети не досяг", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЗСУ завдають загарбникам значних втрат в живій силі та техніці.

Військові наголошують, що окупанти наступають в районі населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Андріївка, Даченське, Котлине та Улакли.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що росіяни збрехали про окупацію Костянтинопіля в Донецькій області.

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