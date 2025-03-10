Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Біля Покровська ЗСУ зірвали наступ росіян із бронетехнікою

Біля Покровська ЗСУ зірвали наступ росіян із бронетехнікою

Танк. / Фото: Associated Press

Окупанти зазнають значних втрат.

Російська окупаційна армія веде наступальні дії на Покровському напрямку. Втім, українські Збройні сили зірвали наступ РФ із бронетехнікою.

Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Війська РФ у напрямку Котлярівки застосували для атаки українських військових 11 одиниць бронетехніки. Загарбники намагалися реалізувати завдання щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також щодо переміщення та інфільтрації у бойові порядки ЗСУ.

"Ворожу колону бронетехніки виявлено було завчасно, завдано вогневого ураження. Противник зазнав втрат, поставленої мети не досяг", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЗСУ завдають загарбникам значних втрат в живій силі та техніці.

Військові наголошують, що окупанти наступають в районі населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Андріївка, Даченське, Котлине та Улакли. 

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що росіяни збрехали про окупацію Костянтинопіля в Донецькій області.

Читайте також: 

"Русский военный корабль, иди на х*й!" Легендарна битва за острів Зміїний!

"Русский военный корабль, иди на х*й!" Легендарна битва за острів Зміїний!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація