Біля Роботиного відбулися позиційні бої між українською та російською арміями - ISW (мапа)

Поблизу Вербового та Роботиного діють підрозділи російського ВДВ та батальйону кадировців.

Російські окупанти ведуть наступ у західній Запорізькій області та продовжили позиційні бойові дії з українськими військовими впродовж 25 і 26 грудня.

Про це йдеться у свіжому Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики, посилаючись на геолокаційні кадри, опубліковані 25 грудня, стверджують, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Роботиного.

" Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої велися 25 і 26 грудня на південь від Гуляйполя (37 км на північний схід від Оріхова) і поблизу Роботиного, Вербового (на схід від Роботиного), Новопрокопівки (на південь від Роботиного) і Копані (на північний захід від Роботиного)", - йдеться у повідомленні.

В ISW зазначають, що поблизу Вербового та Роботиного діють підрозділи російського 247-го повітряно-десантного (ВДВ) полку та батальйону кадировців "Восток-Ахмат".

Ситуація біля Роботиного 27 грудня 2023. ФОТО: ISW

Нагадаємо, за даними Генштабу, З СУ відбили атаки росіян біля Кліщіївки і Роботиного, РФ намагається захопити Авдіївку.

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