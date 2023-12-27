Біля Роботиного відбулися позиційні бої між українською та російською арміями - ISW (мапа)

Поблизу Вербового та Роботиного діють підрозділи російського ВДВ та батальйону кадировців.
Російські окупанти ведуть наступ у західній Запорізькій області та продовжили позиційні бойові дії з українськими військовими впродовж 25 і 26 грудня.
Про це йдеться у свіжому Інституту вивчення війни (ISW).
Американські аналітики, посилаючись на геолокаційні кадри, опубліковані 25 грудня, стверджують, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Роботиного.
"Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої велися 25 і 26 грудня на південь від Гуляйполя (37 км на північний схід від Оріхова) і поблизу Роботиного, Вербового (на схід від Роботиного), Новопрокопівки (на південь від Роботиного) і Копані (на північний захід від Роботиного)", - йдеться у повідомленні.
В ISW зазначають, що поблизу Вербового та Роботиного діють підрозділи російського 247-го повітряно-десантного (ВДВ) полку та батальйону кадировців "Восток-Ахмат".
Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ відбили атаки росіян біля Кліщіївки і Роботиного, РФ намагається захопити Авдіївку.
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