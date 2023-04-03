Біля ще однієї резиденції Путіна встановили зенітний комплекс "Панцир-С1"

В Краснодарському краї РФ поблизу ймовірної резиденції російського диктатора Володимира Путіна встановили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».

Про це повідомила команда розслідувачів опозиційного політика в ув’язненні Олексія Навального.

Зазначається, що за кілометр від встановлення ППО розташований «комплекс будівель, який формально жодного відношення до президента мати не може».

«Все це за документами належить «Газпрому», але насправді це секретна зимова резиденція Володимира Путіна. Це місце, де він катається на лижах», – зазначають розслідувачі.

У матеріалі також вказано, що це шале вважається будинком прийому офіційних гостей. Зокрема, там розташовані два будинки та корпус для осіб супроводу.

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"Спочатку збудували будинок площею 3800 квадратних метрів. У ньому чотири поверхи: два під землею та два – над землею. У цьому будинку розташовані величезний спа-комплекс, дві великі спальні та інші приміщення. Після Олімпіади збудували і другий будинок. Його площа – 8300 квадратних метрів. За даними розслідувачів, у цей будинок купили рояль Микола II за шість мільйонів рублів, ковдру з гусячого пуху за 140 тисяч рублів, світильники із кристалами Swarovski за пів мільйона рублів", - вказано у повідомленні.

Цього року у січні стало відомо, що влада РФ встановила комплекси «Панцир-С1» біля Міноборони, аеродрому Остаф’єво та резиденції президента Путіна в Ново-Огарьові та на Валдаї,

Нагадаємо, заклад, у якому підірвали пропагандиста Владлена Татарського, знаходиться за 1,5 км від квартири глави Кремля Володимира Путіна.

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