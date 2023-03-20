Біля ще одного окупованого міста у Криму лунають вибухи

Місцеві пишуть про звуки вибухів біля Армянська.
У Криму вночі, 20 березня, окрім Джанкоя, вибухи пролунали також біля тимчасового окупованого Армянська.
Про це повідомляє "Крим. Реалії".
Про вибухи пишуть також проросійські телеграм-канали. Повідомляється, що звуки чули біля окупованого у 2014 році українського Армянська.
Інформації від окупантів та кримських гауляйтерів наразі немає.
Нагадаємо, вночі, 20 березня, у тимчасово окупованому Джанкої в Криму пролунали вибухи. Місцеві опублікували у Мережі кадри влучання. Попередньо відомо, що безпілотники атакували військовий аеродром та залізничний вокзал, де окупанти могли тримати свою військову техніку, якою вбивають українців.
Також у Джанкої було чути нібито роботу російської ППО, яка ймовірно розбомбила місцевий магазин. Також лунали вистріли із стрілецької зброї.
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