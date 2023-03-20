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Біля ще одного окупованого міста у Криму лунають вибухи

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
6963
Час на прочитання
1 хв
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Біля ще одного окупованого міста у Криму лунають вибухи

Фото: Жовта стрічка

Місцеві пишуть про звуки вибухів біля Армянська.

У Криму вночі, 20 березня, окрім Джанкоя, вибухи пролунали також біля тимчасового окупованого Армянська. 

Про це повідомляє "Крим. Реалії". 

Про вибухи пишуть також проросійські телеграм-канали. Повідомляється, що звуки чули біля окупованого у 2014 році українського Армянська. 

Інформації від окупантів та кримських гауляйтерів наразі немає. 

Нагадаємо, вночі, 20 березня, у тимчасово окупованому Джанкої в Криму пролунали вибухи. Місцеві опублікували у Мережі кадри влучання. Попередньо відомо, що безпілотники атакували військовий аеродром та залізничний вокзал, де окупанти могли тримати свою військову техніку, якою вбивають українців. 

Також у Джанкої було чути нібито роботу російської ППО, яка ймовірно розбомбила місцевий магазин. Також лунали вистріли із стрілецької зброї. 

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Дата публікації
Перегляди
6963
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