Біля ще одного окупованого міста у Криму лунають вибухи

У Криму вночі, 20 березня, окрім Джанкоя, вибухи пролунали також біля тимчасового окупованого Армянська.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Про вибухи пишуть також проросійські телеграм-канали. Повідомляється, що звуки чули біля окупованого у 2014 році українського Армянська.

Інформації від окупантів та кримських гауляйтерів наразі немає.

Нагадаємо, вночі, 20 березня, у тимчасово окупованому Джанкої в Криму пролунали вибухи. Місцеві опублікували у Мережі кадри влучання. Попередньо відомо, що безпілотники атакували військовий аеродром та залізничний вокзал, де окупанти могли тримати свою військову техніку, якою вбивають українців.

Також у Джанкої було чути нібито роботу російської ППО, яка ймовірно розбомбила місцевий магазин. Також лунали вистріли із стрілецької зброї.

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