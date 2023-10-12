Біля Севастополя був пошкоджений російський корабель "Павел Державин": деталі від ВМС

Зазначається, що це не українське судно, хоча у держави був корабель з ідентичною назвою.

У Чорному морі поблизу окупованого Севастополя 11 жовтня був пошкоджений корабель Чорноморського флоту Росії "Павел Державин". Пропагандисти писали напередодні про те, що судно підірвалося з невідомих причин.

Пошкодження російського військового корабля підтвердив речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, повідомляє "Радіо Свобода".

Плетенчук зазначив, що не може розповісти всіх деталей інциденту з судном "Павел Державин", однак офіційно може підтвердити, що корабель отримав пошкодження.

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"Я підтверджую це офіційно сьогодні, що він отримав пошкодження. Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є", – сказав речник ВМС.

Він додав, що "Павел Державин" належить до російського флоту, хоча раніше Україна володіла кораблем з ідентичною назвою.

"Вони мають однакову назву. Наскільки я пам'ятаю, ще до війни був такий цікавий момент. Я можу лише зазначити, що це не український корабель", – повідомив Плетенчук.

Зауважимо, 11 жовтня російські засоби масової пропаганди і Телеграм-канали повідомляли, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель ЧФ РФ "Павел Державін".

Нагадаємо, раніше в американському Інституті вивчення війни повідомили, що російські військові перекинули щонайменше 10 кораблів із Севастополя до Новоросійська, аби захистити їх від українських атак.

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