Біля Соледара ворог намагається просунутися кількома напрямками: деталі від ОВА

На Донеччині тривають жорстокі бої за місто Соледар. Однак Збройні сили України продовжують контролювати місто.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Соледар перебуває під контролем українських військових. Втім точаться і міські бої, і за межами міста, тому що ворог намагається просунутись декількома напрямками. Ворог зазнає величезних втрат", - зазначив він.

Кириленко також наголосив, що хоч ситуація залишається складною, військове командування вживає всіх необхідних заходів для стабілізації ситуації.

Бої за Соледар

За даними українського Міноборони, Росія кинула ледь не всі основні сили на Донецький напрямок та підтримує високу інтенсивність наступу там. Усю ніч проти 13 січня в Соледарі тривали важкі бої, тривають вони і зараз. Місто перебуває під контролем ЗСУ, попри пропагандистські протилежні заяви ворога.

Речник Держдепартаменту США Ведант Пател зазначив, що ситуація у Соледарі залишається складною, однак у Москві вже зрозуміли, що російські війська понесли дуже великі втрати заради невеликого успіху.

У ЗСУ розповіли, що відтіснили окупантів у частині населеного пункту.

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