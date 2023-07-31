Біля Таганрога і на Брянщині знову розквітла "бавовна": в РФ кажуть про падіння безпілотників

Росіяни пишуть про падіння безпілотників у Брянській та Ростовській областях.

У Росії ні дня не минає без масштабної "бавовни". Увечері 30 липня у пропагандистських телеграм-каналах з'явилася інформація про падіння безпілотників на хуторі Дараганівка поблизу Таганрога Ростовської області та у Трубчевську Брянської області.

Дараганівка

Інформація про падіння безпілотника у Дараганівці з'явилася у Мережі увечері 30 липня. Російські Телеграм-канали публікують фото і фото наслідків падіння. На кадрах видно, що на місці інциденту виникла пожежа.

За інформацією Телеграм-каналу Baza, внаслідок інциденту постраждали дві людини.

Фото: t.me/astrapress

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв підтвердив падіння безпілотника. За його даними, постраждалих немає, пошкоджено покрівлю приватного домоволодіння та автомобіль.

Фото: t.me/astrapress

Він додав, що "приналежність безпілотника наразі невідома". Тим часом російські пабліки визнають, що, судячи з уламків, йдеться про російський безпілотник "Форпост" або "Оріон" – обидва типи безпілотників перебувають на озброєнні ВКС Росії.

Біля Таганрога розквітла "бавовна": в РФ кажуть про падіння безпілотника

Брянська область

У Трубчевську Брянської області вдруге за час повномасштабної війни сталася "бавовна". Пропагандистські телеграм-канали пишуть, що безпілотник врізався у будівлю місцевої поліції. Вибито скло та пошкоджено дах будівлі.

Будівля поліції в Трубчевську / Фото: Фото з соціальних мереж

Інформації щодо постраждалих немає. Після цього в місті зникло світло.

У Трубчевську Брянської області сталася "бавовна": відео

Нагадаємо, що попередня "бавовна" сталася у Трубчевську 20 грудня минулого року. Тоді росіяни скаржилися, що нібито безпілотники атакували енергетичний об'єкт.

Нагадаємо, що минулої ночі, 30 липня, Москву атакував невідомий безпілотник. Внаслідок атаки були пошкоджені урядові будівлі.

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