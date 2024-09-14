Біля Вовчанська з’явилися “кадировці”: у чому причина — військовий ЗСУ

Чеченських спецпризначенців використовують для того, щоб змусити окупантів до активніших бойових дій.

Російське командування перекидає на відтинок від Глибокого до Вовчанська на Харківщині чеченські загони спецпідрозділу "Ахмат". Поява “кадировців” завжди пов’язана із порушеннями дисципліни серед окупантів, які відмовляються йти на “м’ясні” штурми.

Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко в коментарі “24 каналу”.

За його словами, Сили оборони на цій ділянці фронту дають дуже потужну відсіч противнику. Саме в такі моменти Росія скеровує підрозділи "Ахмат", які мають завдання “переконати” російських військових, що для них "краще загинути на полі бою, ніж не піти в бій".

“Росіянам "подобається", коли їх строять “кадировці” та знущаються з них. Як наслідок інтенсивність бойових дій посилюється, але, за моїм переконанням, ініціатива на відтинку Вовчанськ – Глибоке у руках Сил оборони”, – наголосив Федоренко.

Нагадаємо, раніше речник Оперативне-тактичне угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев повідомив, що противник заводить у північну частину Вовчанська в Харківській області підрозділ "Ахмат".

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