Біля Вознесенська зав'язався бій з окупантами, поруч Южноукраїнська АЕС

Біля Вознесенська зав'язався бій з окупантами, поруч Южноукраїнська АЕС

Неподалік Вознесенська Южноукраїнська АЕС.

У Вознесенську Миколаївської області зав'язався бій тероборони та ЗСУ з окупантами.

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

"Біля Вознесенська розпочався бій, є 300-ті, тероборона Южноукраїнська. Поруч атомна станція", - написав Цаплієнко.

Згодом журналіст отримав інформацію, що серед наших є поранені, а вогонь відкривала російська ДРГ. Ворог відступив.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника від 24.02 до 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: