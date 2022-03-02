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Біля Вознесенська зав'язався бій з окупантами, поруч Южноукраїнська АЕС

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Неподалік Вознесенська Южноукраїнська АЕС.

У Вознесенську Миколаївської області зав'язався бій тероборони та ЗСУ з окупантами.

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

"Біля Вознесенська розпочався бій, є 300-ті, тероборона Южноукраїнська. Поруч атомна станція", - написав Цаплієнко.

Згодом журналіст отримав інформацію, що серед наших є поранені, а вогонь відкривала російська ДРГ. Ворог відступив.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника від 24.02 до 01.03 станом на 06:00 склали:

  • В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб
  • Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

  • літаків – 29 од,
  • гелікоптерів – 29 од,
  • танків ‒ 198,
  • ББМ / APV ‒ 846,
  • артилерійських систем– 77,
  • засоби ППО  - 7,
  • РСЗВ - 24,
  • цистерн з ПММ- 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
  • катери – 2 одиниці,
  • автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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