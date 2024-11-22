Біля Вугледара окупанти розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ: фото

Російські окупанти під час штурмових дій поблизу Вугледара Донецької області розстріляли п’ятьох беззбройних українських захисників, які здалися в полон. Воєнний злочин було скоєно ще 5 жовтня.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

У повідомленні уточнили, що одного з українських військовополонених окупанти розстріляли у лісосмузі. Чотирьох інших під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також стратили.

Окупанти розстріляли українських полонених біля Вугледара / Фото: Офіс Генерального прокурора

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"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин події", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше російські військові, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курщині.

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