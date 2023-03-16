Біля Вугледара призупинився наступ окупантів: британські розвідники пояснили чому

Єдиний останній помітний тактичний успіх Росії був досягнутий на Бахмутському напрямку.

У Вугледарі Донецької області протягом останньго тижня призупинився наступ окупантів. Сталося це завдяки новій техніці бою, яку застосовують Збройні сили України.

Про це повідомили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що ворожий наступ сповільнився після повторних та невдалих атак протягом попередніх трьох місяців.

"Одним із факторів великих втрат Росії в цьому секторі стало успішне впровадження Україною дистанційних протиброньових мінних систем. RAAM – це спеціальний артилерійський снаряд, який розкидає протитанкові міни на відстань до 17 км", - наголошують розвідники.

За даними британського Міноборони, у деяких випадках Україна запускала міни позаду наступальних російських підрозділів, викликаючи безлад, коли російська техніка намагалася відійти.

Єдиним останнім помітним тактичним успіхом, яким можуть вихвалитися росіяни, був досягнутий на Бахмутському напрямку. Втім, там домінують сили ПВК "Вагнера", які зараз ведуть публічну ворожнечу з міністерством оборони Росії.

"Існує реалістична ймовірність того, що міноборони Росії було наполегливим у своєму прагненні досягти успіху у Вугледарі, частково тому, що воно хоче, щоб його власний успіх конкурував із досягненнями "Вагнера", - пояснили у розвідці.

Ситуація на Донбасі

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан каже, що командування армією РФ має намір захопити Вугледар, однак зробити це напряму надзвичайно складно. Окупанти були змушені вивести дві свої бригади, які були розбиті під містом.

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що загальний темп російського наступу в Україні знизився у порівнянні з попередніми тижнями. А українські Збройні сили нині мають можливості відновити ініціативу на фронті. Окупанти втратили наступальний потенціал через значні втрати живої сили та техніки.

Тим часом у Генштабі наголошують, що РФ не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України. Зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на напрямках.

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