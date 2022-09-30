Біля Запорізької АЕС сталося два вибухи - МАГАТЕ

Вибухи мін не завдали жодної шкоди ЗАЕС, оскільки сталися поза межами огородження станції.
Експерти МАГАТЕ проведуть розслідування з приводу інформації про два нові вибухи, які сталися біля Запорізької АЕС.
Про це у четвер, 29 вересня, повідомили у Twitter організації.
"Сьогодні присутні на Запорізькій АЕС в Україні експерти МАГАТЕ були проінформовані про ще 2 вибухи мін за межами огородження станції", - йдеться у повідомленні.
Таким чином загальна кількість вибухів цього тижня досягла вже п'яти.
Сегодня присутствующие на #Запорожской АЭС в #Украине эксперты МАГАТЭ были проинформированы о еще 2 взрывах мин за пределами ограждения станции, в результате общее количество взрывов на этой неделе достигло 5. Серьезных повреждений нет, однако будет проведено расследования.— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 29, 2022
"Серйозних пошкоджень немає, однак буде проведено розслідування", - додали в МАГАТЕ.
Нагадаємо, цього тижня в рамках 66-ї щорічної сесії МАГАТЕ розпочалися переговори про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.
Читайте також: