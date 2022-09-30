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Біля Запорізької АЕС сталося два вибухи - МАГАТЕ

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Біля Запорізької АЕС сталося два вибухи - МАГАТЕ

Фото: Associated Press

Вибухи мін не завдали жодної шкоди ЗАЕС, оскільки сталися поза межами огородження станції.

Експерти МАГАТЕ проведуть розслідування з приводу інформації про два нові вибухи, які сталися біля Запорізької АЕС.

Про це у четвер, 29 вересня, повідомили у Twitter організації.

"Сьогодні присутні на Запорізькій АЕС в Україні експерти МАГАТЕ були проінформовані про ще 2 вибухи мін за межами огородження станції", - йдеться у повідомленні.

Таким чином загальна кількість вибухів цього тижня досягла вже п'яти.

"Серйозних пошкоджень немає, однак буде проведено розслідування", - додали в МАГАТЕ.

Нагадаємо, цього тижня в рамках 66-ї щорічної сесії МАГАТЕ розпочалися переговори про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.  

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