Біля Зайцевого, Красногорівки і Павлівки тривають бойові дії - Генштаб

Російські окупанти не припиняють спроб наступати у Донецькій області.

На чотирьох напрямках - Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському - армія країни-терористки безуспішно вела штурмові дії. На трьох з них тривають бойові дії.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 30 липня.

На Бахмутському напрямку російська армія вела штурмові дії в районах Вершини і Травневого. Втім, загарбники успіху не мали. Біля Семигір’я, Зайцевого та Вершини тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Пісків та Авдіївки. Загарбники успіху не мали. Біля Красногорівки бойові дії тривають.

На Новопавлівському напрямку противник вів штурмові дії в районі Мар’їнки. Росіяни успіху не мав, а тому відійшли. Поблизу Павлівки бойові дії тривають.

Нагадаємо, розпочалася 157 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти без успіху вели штурмові дії на чотирьох напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 30 липня.

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