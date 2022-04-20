Білявка-навідниця "Принцеска", яка вправно знищує ворога, прославилась в Мережі відеом із боїв

Нещадно «насипає» ворогу і змушує його тікати якнайдалі - відео, як дівчина- навідниця САУ вправно влучає по російській техніці облетіло Мережу.

За лічені дні відео стало вірусним, ролики набрали понад мільйони переглядів, користувачі не приховують свого захоплення. Про це йдеться в ТСН.

Одну за одною вона знищує ворожі цілі, скеровуючи снаряди по заданих координатах. Кілька фрагментів, відзнятих лише для найрідніших – військова навідниця, а в мирному житті Тік-Токерша під ніком «Принцеска»- не втримується й викладає в соцмережі. На ранок - прокидається відомою на усю країну. «Понад мільйон переглядів. Це дійсно була бойова робота, це не награні кадри», - розповідає дівчина.

23-річна білявка, метр шістдесят зростом, мати двох дітей - така вона, конотопська навідниця самохідної артилерійської установки, що підірвала Мережу.

Тетяна Чубар воює в 58-й окремій мотопіхотній бригади імені гетьмана Івана Виговського. Раніше працювала в кондитерській, пекла тістечка, а нині нещадно підсмажує ворога. Каже, в ЗСУ пішла, бо з дитинства мріяла про це. За 5 років служби в ЗСУ була й діловодом, і в медроті служила, зрештою – вивчилася на навідницю САУ. Каже, непогано виходить. На її рахунку більше десятка знищених цілей. «В нулі, було в нулі. У нас влученння було таке доволі якісне, нам присилають фотографії, нам присилають відео, звукозапис», - розповідає Тетяна.

Після пекельних днів на передовій - на кілька днів її відпустили додому, побачитися з синами.

У бронетехніці та серед чоловіків Тетяна наче риба у воді. Каже, у перші дні її появу в навчальному центрі військові сприймали скептично. Коли ж побачили, як вона вправно тягає залізяччя, думку змінили.

Навіть на війні вона з патріотичним манікюром та нафарбованими віями. «Я-принцеска. Кажу я же дівчинка, я ж люблю рожеве, я ж блондинка. Насправді, я люблю рожевий», - каже Таня.

А ще мріє свою САУ перефарбувати, та механік-водій не дає.

Вже вийшов наказ про нагородження Тетяни медаллю захисника Вітчизни, керівництво подало рапорт на її призначення командиром гармати. Жінці пропонували перевестися з передової у більш спокійне місце, але вона сказала – однозначно ні. «Я від цього кайфую, просто кайфую. Я кажу, що я сюди з хлопцями приїхала, я звідси з хлопцями й поїду», - запевняє жінка.

Нею захоплюється уся бригада. А от вона свого героя ще не знайшла. Серце навідниці поки вільне.

Відео, як дівчина-навідниця САУ вправно влучає по російській техніці, облетіло мережу

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