Білий дім анонсував зустріч Трампа і Зеленського на саміті НАТО: про що розмовлятимуть

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (ілюстративне фото) / © Володимир Зеленський

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Президент США Дональд Трамп планує провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у середу під час саміту НАТО в Туреччині.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Анна Келлі під час телефонної розмови з журналістами, передає Associated Press.

За її словами, під час саміту в Анкарі Трамп також планує зустрітися з президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа. Окремо у вівторок у нього заплановані переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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Перед самітом Зеленський і російський диктатор Володимир Путін окремо провели телефонні розмови з Трампом, привітавши його з 250-річчям незалежності США 4 липня.

Після розмови з Трампом Зеленський заявив, що вони обговорили ситуацію на фронті. За словами українського президента, є "реальна перспектива припинення цієї війни", а обговорення цього питання продовжиться під час саміту НАТО в Анкарі.

Водночас радник Кремля із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що під час розмови з Путіним Трамп нібито підтвердив готовність сприяти якнайшвидшому припиненню бойових дій і пошуку мирних рішень щодо війни в Україні.

Саміт НАТО в Туреччині — що відомо

7–8 липня у столиці Туреччини Анкарі відбудеться дводенний саміт НАТО. У заходах візьмуть участь лідери держав і урядів країн-членів НАТО, а президент України Зеленський, який очолить делегацію, долучиться до низки зустрічей.

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У травні генсек НАТО Рютте підтвердив, що запросив Зеленського на липневий саміт НАТО в Анкарі. Тоді він заявив, що високо оцінив дії українських військових на фронті.

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