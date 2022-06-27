Бити будуть щодня: Арестович розповів про кількість російських ракет і обстрілів

Бити будуть щодня: Арестович розповів про кількість російських ракет і обстрілів

Радник керівника ОП теоретично припускає, що окупанти довго не витримають режим жорстокості, що демонструють.

Завдавати нових ударів по українським містам і селам росіяни будуть щодня, але чи витримають вони самі таку напругу?..

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович поміркував щодо сил ворога в ефірі "Фейгін Live".

"Не знаю, скільки РФ витримає такий режим жорстокості. Але бити будуть щодня, я певен. Однак такого, як 50 залпів за раз, вони довго не витримають. Звісно, ​​вони збирають ракети", - зазначив Арестович.

Він додав, що G7 накладає нові санкції, що передбачають блокування напівпровідників.

"Це вирок. Будь-яка електронна начинка у світі складається з напівпровідників. 2/3 виробляє Тайвань. Тож скоро доведеться на кам'яні сокири переходити", - сказав він.

Також Арестович згадав про заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля щодо одноголосного голосування.

"Він сказав, що ЄС настав час переглядати принцип одноголосного голосування, тому що багато країн користуються цим не з метою всього Євросоюзу", - додав Арестович.

Нагадаємо, на Полтавщині у Кременчуці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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