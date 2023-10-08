"Битимемося і помремо, якщо буде потрібно". Міллі про відповідь Залужного щодо рішення його сім'ї залишитися в Києві

Ексголова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі, який завершив роботу на цій посаді, розповів свої враження від співпраці із головкомом ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це пише The Washington Post.

Після початку російського вторгнення Залужний мав розмову з Міллі. Залужний розповів своєму американському колезі, що Україна мала лише кілька справних літаків і терміново потребувала допомоги Заходу.

Наприкінці розмови український головком він "відчував, що розмовляв сам з собою". Він повністю припинив спілкування з Міллі на тиждень.

"Чесно кажучи, через свою молодість і дурість, я визнаю, що це була моя помилка. Це була справжня катастрофа", – зізнавався Залужний в інтерв'ю The Washington Post.

Протягом 19 місяців Залужний і Міллі годинами обговорювали розвиток подій на полі бою під час регулярних дзвінків. Наразі Сполучені Штати спрямували Києву обладнання на понад 40 мільярдів доларів, ставши найбільшим донором військової допомоги.

"Він людина, – нагадав Міллі у нещодавньому інтерв'ю The Post. "Його країна була захоплена сотнями тисяч російських військових. ... Його притиснули до стіни. Рівень тиску дуже високий. Те, що хтось трохи злиться і злиться, абсолютно нормально. І я це розумів".

Проводи генерала Марка Міллі з посади голови Об’єднаного комітету начальників штабів 29 вересня 2023 року / Фото: Associated Press

Генерали, звичайно, зацікавлені в приховуванні розбіжностей між ними або їхніми урядами. Тим не менш, відносини між Міллі та Залужним повторювали інколи дружні, а інколи натягнуті відносини між США та Україною.

"Я завжди з ним сперечаюся, але ці розбіжності були пом’якшені взаємною повагою", – розповідав Залужний.

Міллі розпитував, де буде родина Залужного, якщо РФ нападе

В одній розмові незадовго до вторгнення Путіна Міллі перейшов від професійного до особистого. Він запитав Залужного, де буде його родина, поки Залужний командуватиме українськими силами у разі повномасштабного вторгнення.

Залужний відповів, що його дружина Олена і діти залишаться в Києві. Одна з двох його дочок, яка отримала медичну освіту, мала лікувати поранених; інший буде служити в армії. "Ми будемо битися і помремо в Києві, якщо буде потрібно", — сказав йому Залужний.

"Тоді я сказав: "Вау", — сказав Міллі. "Ці хлопці — серйозні хлопці. А він для мене - представник українського народу. І він повністю відданий захисту своєї країни".

Перша особиста зустріч Залужного та Міллі відбулася на польсько-українському кордоні на початку цього року. Кілька годин вони розглядали карти з позначенням поля бою та обговорювали плани контрнаступу ЗСУ. Це було професійно та продуктивно, але через кілька місяців Залужний пошкодував, що це було так формально.

"Тепер я розумію, що його тут не буде найближчим часом. Цей чоловік заслуговував на те, щоб я зробив щось інакше. Ми могли зустрітися як хороші друзі. Після офіційної частини ми могли просто нормально поговорити", — зазначав головком ЗСУ.

Залужний додав що сподівається, що пізніше відбудеться більш неформальна зустріч.

Своєю чергою Міллі висловив упевненість, що його відхід не порушить партнерства між американськими та українськими військовими.

Нагадаємо, що 30 вересня генерал Марк Міллі завершив своє перебування на чолі армії США.

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