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Біткоїн упав до 41 тисячі доларів  після повідомлення про пожежу на Запорізькій АЕС

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Біткоїн упав до 41 тисячі доларів  після повідомлення про пожежу на Запорізькій АЕС

Associated Press

Найбільша криптовалюта впала на 2,4%.

На тлі новини про пожежу, яка виникла через обстріли російських окупантів, на Запорізькій атомній станції вартість біткоїна знизилася до $41 093.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Геополітичний конфлікт, що триває, і макроекономічна невизначеність можуть призвести до збереження волатильності”, — сказав Шон Фаррелл, голова відділу стратегії цифрових активів.

  • Найбільша криптовалюта впала на 2,4% — до $41 093.
  • Другий за величиною ефір подешевшав на 4,1% — до $2691.

Раніше стало відомо, що азійські фондові ринки зазнали серйозних втрат, тоді як ціни на нафту підскочили. На це вплинуло повідомлення про пожежу на Запорізькій АЕС, яку обстріляли російські окупанти.

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