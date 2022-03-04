Біткоїн упав до 41 тисячі доларів після повідомлення про пожежу на Запорізькій АЕС

Біткоїн упав до 41 тисячі доларів після повідомлення про пожежу на Запорізькій АЕС

Найбільша криптовалюта впала на 2,4%.

На тлі новини про пожежу, яка виникла через обстріли російських окупантів, на Запорізькій атомній станції вартість біткоїна знизилася до $41 093.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Геополітичний конфлікт, що триває, і макроекономічна невизначеність можуть призвести до збереження волатильності”, — сказав Шон Фаррелл, голова відділу стратегії цифрових активів.

Найбільша криптовалюта впала на 2,4% — до $41 093.

Другий за величиною ефір подешевшав на 4,1% — до $2691.

Раніше стало відомо, що азійські фондові ринки зазнали серйозних втрат, тоді як ціни на нафту підскочили. На це вплинуло повідомлення про пожежу на Запорізькій АЕС, яку обстріляли російські окупанти.