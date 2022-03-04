Біткоїн упав до 41 тисячі доларів  після повідомлення про пожежу на Запорізькій АЕС

Найбільша криптовалюта впала на 2,4%.
На тлі новини про пожежу, яка виникла через обстріли російських окупантів, на Запорізькій атомній станції вартість біткоїна знизилася до $41 093.
Про це повідомляє Bloomberg.
“Геополітичний конфлікт, що триває, і макроекономічна невизначеність можуть призвести до збереження волатильності”, — сказав Шон Фаррелл, голова відділу стратегії цифрових активів.
- Найбільша криптовалюта впала на 2,4% — до $41 093.
- Другий за величиною ефір подешевшав на 4,1% — до $2691.
Раніше стало відомо, що азійські фондові ринки зазнали серйозних втрат, тоді як ціни на нафту підскочили. На це вплинуло повідомлення про пожежу на Запорізькій АЕС, яку обстріляли російські окупанти.