Битва у Чорному морі: які кораблі РФ потопили та пошкодили ЗСУ від лютого 2022 року

Військовий флот України за чисельністю та технічною складовою значно поступається флоту РФ, однак російські кораблі більше не панують у морі. Згідно з даними кореспондентів Military Media Center, діяльність яких координує Міноборони України, наразі основні зусилля окупантів у Чорноморській та Азовській операційних зонах зосереджені на вдосконаленні систем протидиверсійної оборони пунктів базування сил. Тобто, російські кораблі не почуваються у безпеці навіть переховуючись у пунктах дислокації флоту, зокрема й у Севастопольській бухті. Адже Україна не тільки змогла запобігти висадці російського десанту, але й успішно знищила достатню кількість кораблів РФ, майже не маючи при цьому власного військового флоту.

Зі слів керівниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, єдина тактика, яка дозволяє російським кораблям почуватись хоч у якійсь безпеці – це постійно маневрувати.

Тим часом Чорноморський флот РФ продовжує фарбувати кораблі, щоб захиститись від морських дронів.

ТСН.ua пропонує згадати про найбільші втрати окупантів у морі.

Знищення крейсера "Москва"

Ракетний крейсер "Москва" був найбільшим кораблем Чорноморського флоту РФ та належав до трьох кораблів далекого океанічного плавання проєкту 1164 "Атлант", які були створені для знищення авіаносних груп супротивника.

Увечері, 13 квітня 2022 року, українські військові завдали по російському крейсеру удар крилатими ракетами "Нептун" в районі острова Зміїний та завдали йому серйозних пошкоджень. А ввечері, 14 квітня, Міністерство оборони Росії повідомило, що крейсер затонув під час буксирування в порт призначення.

Орієнтовна вартість крейсера "Москва" становила 750 мільйонів доларів.

Втрата корабля такого класу для Росії має значення і досі – не лише з статусної точки зору, а й суто з військової. Надалі це дозволило перейти до звільнення острова Зміїний.

Палаючий крейсер "Москва". Квітень 2022. Фото: oryxspioenkop.com

Під час цієї операції ЗСУ потопили рятувально-буксирне судно "Василь Бех".

17 червня 2022 року пресслужба Військово-морських сил України заявила, що ЗСУ завдали удару по рятувальному буксиру Чорноморськогофлоту РФ "Рятувальник Василь Бех". По судну, яке перевозило озброєння, боєприпаси та російських моряків на захоплений окупантами острів Зміїний ударили двома ракетами Harpoon.

Не минули удари великі десантні кораблі . Зокрема, "Саратов" затопили в окупованому Бердянську, також два ВДК отримали пошкодження — "Новочеркаськ" та "Цезар Куніков".

. Зокрема, "Саратов" затопили в окупованому Бердянську, також два ВДК отримали пошкодження — "Новочеркаськ" та "Цезар Куніков". 2022 року Росія також втратила катери "Раптор", "Серна", буксир "Василь Бех" та ще кілька невідомих суден.

Декілька кораблів було пошкоджено: ракетний корабель "Самум", десантні кораблі "Новочеркаськ" та "Цезар Куніков", патрульний корабель "Василь Биков", тральщик "Іван Голубець" та фрегат "Адмірал Макаров".

ракетний корабель "Самум", десантні кораблі "Новочеркаськ" та "Цезар Куніков", патрульний корабель "Василь Биков", тральщик "Іван Голубець" та фрегат "Адмірал Макаров". Багатофункціональне судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров" – Збройні сили України підбили ворожий корабель ракетою "Нептун" в результаті він загорівся. За даними ЗМІ, судно везло на острів Зміїний підкріплення, в тому числі зенітно-ракетні комплекси. Пошкоджене судно відбуксирували до Севастополя.

"Іван Хурс" - розвідувальний корабель Чорноморського флоту РФ був атакований рано-вранці 24 травня недалеко від берега Туреччини. Міноборони РФ стверджувало, що всі підводні дрони були знищені вогнем із корабля.

З цієї нагоди британські експерти з Naval News писали, що корабель "Іван Хурс", ймовірно, був атакований за 140 км на північний схід від Босфору. Було зазначено, що на опублікованих раніше кадрах видно, як російський корабель атакував маневруючий безпілотник з кулемета — ймовірно 14,5 мм зброї, внаслідок чого дрон вибухнув.

Десантний корабель "Новочеркаськ"

Великий десантний корабель "Новочеркаськ" – у ніч проти 26 грудня ЗСУ атакували корабель Чорноморського флоту "Новочеркаськ".

У Повітряних силах повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" атакували крилатими ракетами з тактичної авіації близько 02:30.

"Новочеркаськ" призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками.

Довідка:

"Новочеркаськ" – великий десантний корабель (ВДК) проєкту 775, який будувала для СРСР соціалістична Польща від 1975 до 1991 року з урахуванням можливості проведення операцій в океані.

Точно такий же український корабель "Костянтин Ольшанський" окупанти захопили в Криму 2014 року.

Підводний човен "Ростов-на-Дону"

У ніч проти 13 вересня 2013 року у тимчасово окупованому Севастополі було уражено російський дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

Інформацію підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Підводний човен проєкту 636.3 Варшавянка Ростов-на-Дону увійшов до складу 4 окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ Росії лише 2014 року.

Орієнтовна ціна субмарини становить 300 млн доларів.

Окупанти замовчують втрати

13 вересня Міноборони РФ після численних нічних вибухів у поки що окупованому Севастополі підтвердило пошкодження двох своїх кораблів.

Єдиним уточненням, яким обмежилося російське оборонне відомство, була згадка про те, що обидва судна перебували на ремонті.

Називати, які саме кораблі не витримали нічної атаки, у Міноборони Росії не стали.

Так, спочатку була інформація, що серйозних пошкоджень зазнав великий десантний корабель (ВДК) "Цезар Куніков" або однотипний Новочеркаськ.

За іншою версією, яка набула найбільшого поширення, під удар міг потрапити ВДК проєкту 775 "Мінськ."

Друге уражене судно – це, імовірно, дизель-електричний підводний човен Ростов-на-Дону, що є носієм ракет Калібр KILO.

Ракетний катер "Івановець"

В ніч проти 1 лютого воїни спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ.

Розвідники кажуть, що внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом — "Івановець" дав крен на корму і затонув.

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За попередньою інформацією, пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві успіху не мала.

Вартість одного катера становить приблизно 60-70 мільйонів доларів, він призначений для знищення бойових надводних кораблів, десантних та транспортних засобів та суден, а також для прикриття свого флоту від загроз. За даними ВМС, у росіян було лише три такі катери.

У Севастополі затонув російський сторожовий корабель "Тарантул"

Українські партизани виявили у тимчасово окупованому Севастополі затонулий російський корабель типу "Тарантул". Попередньо, його уразили морськими дронами.

Про це пише партизанський рух "Атеш".

"Агенти "Атеш" під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П "Тарантул", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, ймовірно, його підбили під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів.

Знищення "Цезаря Кунікова"

Вранці, 14 лютого 2024 року, ЗМІ почали публікувати інформацію, що дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Це сталося в акваторії Чорного моря. Пізніше інформацію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Операцію провели українські розвідники у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України.

Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. В ГУР зазначають, що пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

Знищення корабля "Сергей Котов"

Сьогодні, 5 березня, Головне управління розвідки Міноборони України офіційно повідомило, що спецпідрозділ "Group 13" потопив російський патрульний корабель "Сергей Котов" дронами Magura V5.

В Мережі вже розповсюджується відео атаки безпілотних дронів, і як екіпаж намагається відбити атаку. Але удари в корму, правий і лівий борт призвело до того, що "Сергей Котов" пішов на дно.

Корабель "Сергей Котов" був найновішим кораблем проєкту 22160 в складі Чорноморського флоту РФ. Він надійшов у стрій лише 30 липня 2022 року. Російський флот має ще три кораблі того ж проєкту "Дмитрий Рогачев", "Василий Быков" і "Павел Державин".

У РФ позиціюють корабель як перший із застосуванням модульної концепції озброєння, що мало б дозволити його переобладнувати на інші ракети під час ремонту. Проте такі наміри не реалізувались. Спершу проєкт передбачав німецькі двигуни V-20 від MTU. Його отримав тільки "Василий Быков", а інші кораблі отримали російський ДРРА-6000 через санкції за війну проти України

Наразі корабельний склад великих десантних кораблів РФ у Чорному морі складається з восьми кораблів:

"Петр Моргунов" (ПФ РФ)

"Николай Фильченков" (ЧФ РФ) та "Орск" (ЧФ РФ)

"Ямал" (ЧФ РФ), "Азов" (ЧФ РФ), "Королев" (БФ РФ) "Калининград" (БФ РФ), "Георгий Победоносец" (ПФ РФ) та "Оленегорский горняк" (ПФ РФ)

Україна потопила п'яту частину Чорноморського флоту РФ

Навесні 2022 року Чорноморський флот РФ складався із 70 кораблів, всього від того часу Україна знищила 13, а також будівлю штабу. Про це заявив німецький експерт з аналізу відкритих даних видання Bild Юліан Рьопке.

У виданні додають, що російська пропаганда називала флот "непереможним", але після знищення крейсера "Москва" він "назавжди відійшов від берегів України".

За його словами, після знищення у Криму морськими безпілотниками ракетного катера "Івановець" втрати ЧФ РФ, якщо судити із загального тоннажу кораблів, становлять уже 20%.

Історик Ян Берендс із Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері зазначає, що якщо дивитися на історію, Росія не є визначною військово-морською державою.

"Силою країни завжди була її армія, а не флот. Це стосується і Чорного моря, де вони самі затопили частину флоту в Кримську війну 1854 року і після революції 1918 року. Успіхи України проти путінських військових кораблів після 2022 року ілюструють нестачу сучасних технологій та непрофесіоналізм моряків", - зазначив експерт.

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