Битва за Авдіївку: аналітики ISW пояснили причини втрат ЗС РФ під час наступів

Росіяни розуміють, що шансів захватити місто у них немає.

Російські війська впевнені, що у них є шанс захопити Авдіївку в Донецькій області. Однак командування ЗС РФ погано розставляє пріоритети, незалежно від важливості операції.

Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни.

У новому звіті від 20 жовтня йдеться про те, що ЗС РФ почали новий наступ на Авдіївку, проте просування у них незначне. Так, окупанти домоглися невеликих успіхів на захід від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки). Також вони могли захопити опорний пункт біля сміттєзвалища на північний схід від міста, просунутися до залізничної станції на північ і до ресторану "Царське полювання" на південь від Авдіївки.

Однак, як повідомляють російські джерела, ЗС РФ без успіху атакували біля Північного (6 км на захід від Авдіївки), на південь від Авдіївки, біля Степового (8 км на північний захід від Авдіївки) і біля Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки).

Також, за словами аналітиків, з російського боку є повідомлення, що окупанти просунулися на лінію Степове-Бердичі (8-10 км на північний захід від Авдіївки) на відстань до одного кілометра, а в районі самих Бердичів бойові дії тривають.

З іншого боку, як повідомили в Генштабі ЗСУ, Сили оборони відбили атаки окупантів у районі Авдіївки, Новокалинового, Степового, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) і Сєверного.

Також експерти повідомили, що один із російських пропагандистів поскаржився, що ефективність контрбатарейного вогню ЗС РФ під Авдіївкою знижується через поганий зв'язок і нездатність накопичити боєприпаси перед наступом.

Нагадаємо:

Ворожа армія постійно намагається оточити Авдіївку. За даними британської розвідки, наступ у районі Авдіївки здійснює переважно "1-й армійський корпус ДНР".

Російські окупанти обстрілюють місто з артилерії та активно користуються авіацією. Росіяни скидають на місто бомби КАБ-500.

На думку експерта Олександра Коваленка, РФ активізувалася біля Авдіївки, бо хоче подарувати Путіну до Нового року нову "епічну перемогу".

Аналітики повідомляють, що президент РФ Володимир Путін змінив риторику щодо наступу окупантів на Авдіївку Росіяни в інформаційному просторі зменшують очікування з приводу просування загарбників на фронті в Україні.

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