Битва за Авдіївку: експерт назвав термін, до якого Путін хоче захопити місто

В районі Авдіївки зараз сконцентровано найбільшу масу сил та коштів РФ на довжину фронту.

Російський президент-диктатор Володимир Путін хоче захопити Авдіївку до Нового року.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Експерт розповідає, що два дні тому Путін вдруге за короткий термін, не більше місяця, нібито відвідав штаб Південного військового округу у Ростові-на-Дону.

"Для розуміння, навіть під час наступу на Бахмут, путін не відвідував штаб ПВО, а тут два візити з різницею на місяць. Це зайвий раз говорить про те, наскільки для путіна важливо до Нового року та виборів у Росії, досягти на фронті хоч якоїсь перемоги, яку можна було б згодувати споживачам "інформаційного фаст-фуду" як щось епічне та велике досягнення", - вважає Коваленко.

За його словами, в районі Авдіївки зараз сконцентровано найбільшу масу сил та коштів РФ на довжину фронту. Крім того, тут сконцентровано один із найпотужніших артилерійських потенціалів ворога.

"Зараз важливо не давати ворогові закріпитися на лівій стороні від залізниці, що не дозволить розпочати більш злагоджені штурмові дії щодо Степового та зайти на Коксохім", - наголосив Коваленко.

Нагадаємо, як повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, окупанти намагаються наступати на Авдіївку.

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