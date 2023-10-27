Битва за Авдіївку: окупанти втратили більше техніки, ніж під час наступу на Вугледар — ISW

Великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ в довгостроковій перспективі. Вони видаються набагато більшими, ніж попередні втрати техніки навколо Вугледара.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російське командування перекинуло додаткові сили на ділянку фронту до Авдіївки, щоб компенсувати значні втрати в живій силі та зберегти здатність російських військ підтримувати наступальні зусилля, що тривають. Однак російському командуванню, ймовірно, буде важко компенсувати втрати російської техніки, зокрема бронетехніки, зазначили аналітики.

Супутникові знімки підтвердили, що російські військові в період від 10 до 20 жовтня в районі Авдіївки втратили щонайменше 109 одиниць військової техніки, в основному бойових броньованих машин і танків.

Росія поступово мобілізувала елементи своєї оборонно-промислової бази для подолання дефіциту техніки, але не зробила цього в масштабах, навіть віддалено достатніх для компенсації сукупних втрат російської техніки в Україні.

"Нещодавні втрати російської техніки під Авдіївкою, ймовірно, призведуть до ще більшого дефіциту російської техніки і зведе нанівець будь-який прогрес, досягнутий російськими військовими у вирішенні питання деградації механізованих засобів ведення маневрених бойових дій", - зазначили експерти.

Раніше речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що від початку наступу на Авдіївку Донецької області втрати армії РФ перевищили 5 тис. військових убитими та пораненими. Знищено близько 400 одиниць російської бронетехніки.

Поблизу Авдіївки росіяни, як і раніше, кидають в наступ здебільшого піхоту. Втім, останнім часом фіксуються і механізовані колони. Крім того, РФ перекидає свої підрозділи з інших напрямків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Коротко про події 25 жовтня: наступ росіян під Авдіївкою, передача F-16 і рух України до ЄС

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