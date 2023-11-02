Битва за Авдіївку: військовий оглядач назвав сценарій з “пасткою для росіян”

Українські війська мають набагато вигідніші в плані тактики позиції і добре тримають фланги прориву.

Військовий оглядач Юрій Бутусов вважає, що бої за місто Авдіївку на Донеччині в тактичному плані відрізняються від оборони тимчасово втрачених українських міст Сєвєродонецька, Лисичанська, Соледара та Бахмута. Він припускає, що тут може виникнути “пастка для росіян”.

Про це він написав на своїй Facebook-сторіці.

За його словами, 110-та механізована бригада “демонструє виняткову боєздатність та надійно втримує місто, не дозволяючи противнику зачепитись за міську забудову”, тому противник просувається північніше та південніше від позицій бригади.

У чому переваги ЗСУ

Бутусов звернув увагу на те, що українські війська мають набагато вигідніші в плані тактики позиції і добре тримають фланги прориву.

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“Російські війська наступають північніше Авдіївки по вузькому коридору у низині шириною до 4 км. З цього коридору вони намагаються перерізати наші шляхи постачання до Авдіївки шириною у 8 км”, - уточнив він.

Експерт зазначив, що більшість ротацій та резервів противника зазнає ураження ще під час висування, оскільки українські війська надійно утримують фланги, та контролюють панівні висоти зі зручними секторами обстрілу, тому російська піхота несе значні втрати, а ворогу значно важче вести наступ та утримувати позиції, ніж нам оборонятись.

“Якщо стабілізувати оборону північніше Авдіївки, то навіть у позиційній обороні російські війська будуть нести втрати, у рази вищі за наші. Обстановка під Авдіївкою для російських військ несе набагато більше ризиків, ніж для нас”, - наголосив він.

У чому слабкість окупантів

Юрій Бутусов наголосив, що російські війська не мають великої чисельної переваги, до того ж наступають виключно піхотою без бронетехніки, оскільки техніку наші війська ефективно знищують.

За його словами, щоб використати усі переваги нашого становища потрібно стабілізувати оборону, зокрема, на Авдіївському коксохімічному комбінаті та в напрямку села Степове.

“Стабілізація оборони дозволить з усіх боків затиснути російський плацдарм в районі Степове та заводу, та налагодити планомірне знищення російської піхоти. Хай сидять там, як у тирі. У тій низині вони не зможуть накопичити сили, і це буде великий тир для наших гармат”, - підсумував він.

Нагадаємо, росіяни втратили біля Авдіївки приблизно 10 своїх батальйонів. Спроби захоплення міста будуть означати для окупантів лише неймовірні втрати живої сили та техніки.

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