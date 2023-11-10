Битва за Авдіївку: Залужний назвав шалені втрати ворога за місяць штурму

Головнокомандувач ЗСУ висловив подяку всім воїнам, які не віддають Авдіївку ворогові, та вшанував загиблих.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний підрахував втрати ворога під час штурму Авдіївки Донецької області, який триває вже місяць.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Український воєначальник наголосив, що захисники Авдіївки під час запеклих боїв героїчно тримають оборону, демонструючи витримку та здобуваючи звитягу.

“За цей час наші воїни знищили понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько пів сотні артилерійських систем і 7 літаків Су-25. Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тисяч осіб”, - перелічив втрати ворога Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ висловив подяку всім воїнам, які не віддають Авдіївку ворогові, та вшанував загиблих.

“Дякую бригадам, нашим підрозділам. Піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам БПлА, медикам. Кожному захиснику, кожній захисниці, які боронять Авдіївку. Схиляю голову перед тими, хто на щиті. Вічна пам'ять і шана”, - написав Залужний.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують відправляти десятки своїх солдатів на "м'ясні штурми", намагаючись оточити Авдіївку. З'явилося епічне відео знищення чергової російської колони.

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