Битва за Авдіївський коксохім: військовий розповів, чому для росіян завод надважливий

Окупаційна армія РФ прагне захопити територію Авдіївського коксохімічного заводу, а тому направляє на штурм кадрових військових, зокрема спецпризначенців. Без цього підприємства росіяни не зможуть захопити Авдіївку.

Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади Дмитро Лазуткін.

"Без заняття коксохіму про Авдіївку вони можуть лише мріяти. Для них це приваблива ціль. Взяти коксохім буде дуже складно. Я не переконаний, що в них в них є такі сили, хоча їх дуже багато зосереджено. Але вони постійно несуть втрати", - каже військовий.

Лазуткін наголосив, що бригада постійно потребує різних типів безпілотників, зокрема і FPV-дронів. Ситуація на Авдіївському напрямку він називає стабільно важкою.

"Вона (ситуація - Ред.) така від початку жовтня, коли росіяни почали штурмувати наші позиції і тиснути з флангів. Зараз наша бригада воює, захищаючи північ Авдіївки. Щодня понад десять атак доводиться відбивати, іноді понад 20", - каже Дмитро Лазуткін.

З його слів, окупанти постійно штурмують Степове. Вони як атакують малими групами, так і наступають важкою технікою.

"Треба розуміти, що таке Степове. Нині це не населений пункт. Населення там немає. По факту це територія з географічною назвою", - розповів Лазуткін.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомили, що відбувається на території Авдіївського коксохіму. За словами Олександра Штупуна, російська піхота активно, але безуспішно намагається потрапити на територію. Противник також скидає з літаків керовані авіаційні бомби на напрямок під Авдіївкою.

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