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Битва за Бахмут побила рекорд з тривалості та жорстокості боїв – Жданов

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Битва за Бахмут побила рекорд з тривалості та жорстокості боїв – Жданов

Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Окупанти гатять по Бахмуту з усього, що мають, втім, наші захисники героїчно дають відсіч ворогу.

Битва за Бахмут побила рекорд за тривалістю і жорстокістю боїв.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефрі "24 каналу".

Раніше у Генштабі повідомили, що на Бахмутському напрямку окупанти атакують наші позиції і вдень, і вночі, незалежно від погодних умов. На боці ворога воює значна частина найманців з ПВК "Вагнера", зокрема, і зеків.

Окупанти гатять по Бахмуту з усього, що мають. Втім, наші захисники героїчно дають відсіч ворогу.

Жданов наголосив, що битва за Бахмут встановила рекорд за тривалістю та жорстокістю боїв.

"Якщо порахувати, там, зі сторони Росії рахунок вбитими напевно йде на десятки тисяч. Але точно не менше 10 тисяч там вони могли втратити під час цих бойових дій", – наголосив Жданов.

Військовий експерт зазначає, що битва за Бахмут за термінами навіть перевершила епічну битву за Донбас. Жданов нагадав, що вона почалася у квітні і тривала до кінця літа. Натомість битва за Бахмут триває вже понад три місяці.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили понад 710 окупантівнайбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Від початку широкомасштабного вторгнення втрати РФ в Україні перевалили за 77 тисяч особового складу.

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Дата публікації
Перегляди
287
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