Битва за Бахмут: у ЗСУ назвали головне завдання захисників міста

Українські військові продовжують утримувати Бахмут Донецької області, щоб виснажити російських окупантів та підготувати початок для контрнаступу ЗСУ.

Про це в ефірі каналу "Freeдом" розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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За його словами, на Бахмут сьогодні припадає значна частина загальних щоденних втрат окупантів – близько третини.

"Зараз герої Бахмута роблять одну дуже велику річ. Вони змушують стікати кров'ю ворога, вони сточують його бойові можливості, надламують його бойовий дух. Все це робиться неймовірними зусиллями, у складних погодних умовах, складних умовах постачання, під постійним вогнем. Але вони це роблять, вони вибивають ворога, щоб підготувати плацдарм для тих їхніх побратимів, які зараз проходять постійну підготовку, зокрема за кордоном, освоюють західну модерну військову техніку, щоб потім викинути цю погань з нашої землі. Тому їхній подвиг просто безцінний", — зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Нагадаємо, Бахмут залишається найгарячішою точкою на фронті. Російські окупанти намагаються перерізати українським військовим шляхи постачання боєприпасів та оточити захисників міста.

Президент України Володимир Зеленський 6 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого було ухвалено рішення про продовження оборонної операції та подальше посилення позицій українських військових у Бахмуті.

Військова розвідка Великої Британії у своєму звіті зазначає, що Україна зміцнює Бахмут елітними підрозділами ЗСУ.

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