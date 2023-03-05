Битва за Бахмут: у ЗСУ відповіли, чи можуть постачати військовим зброю та продукти

У ЗСУ підтвердили, що окупанти намагаються відрізати місто від постачання.

Представник східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що битва за Бахмут Донецької області триває. Росіяни не перерізали логістичних шляхів, а тому ЗСУ отримують зброю та евакуюють поранених.

Про це він сказав 5 березня в етері телемарафону.

"Армія тримає, не лише ЗСУ, а й прикордонники, Національна гвардія, вони тримають оборону в Бахмуті. Туди є можливість доставляти боєприпаси, провіант, забирати поранених. Я розумію важливість питання, але жодна армія у світі не оголошує про свої тактичні дії", - наголосив Череватий.

Військовий також підтвердив, що російські окупанти знищують мости, щоб порушити логістику, проте ЗСУ знаходять інші шляхи, щоб доправляти до поля битви підкріплення та зброю.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час свого звернення до українців розповів, що на Донбасі триває одна з найважчих битв на фронті.

Також у зведенні Генштабу йдеться, що Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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