Битва за Бахмут: воїни ССО показали ексклюзивні вуличні бої у місті (відео)

Українські військові наголосили, що боротьба за Бахмут продовжується.

У Бахмуті Донецької області зараз тривають одні із найзапекліших боїв на фронті. Воїни Сил Спеціальних операції показали кадри вуличних боїв за місто.

Відео опублікувало Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Бої в місті Бахмут очима операторів ССО України. На кадрах видно лише малу частину роботи наших бійців у самому місті, яку можна показати на загал. Боротьба за місто продовжується!", - підписали автори відео..

За останньою інформаціює Генерального штабу ЗСУ, станом на 6 квітня в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Окупанти продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби українські військові відбили понад 60 атак противника.

Тим часом у свіжому звіті американського Інститут вивчення війни повідомляється, що нещодавно російські підрозділи повітрянодесантних військ під Бахмутом, ймовірно, отримали термобаричні ракетні системи ТОС-1.

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